اعتقال متهم تطاول على أهالي كربلاء والمرقدين الشريفين عبر مواقع التواصل

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز الإجرام في ، وبإسناد ومتابعة من قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة المحافظة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين لقيامه بالإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخدش الحياء العام بما يمس القيم الدينية والاجتماعية، فضلاً عن التطاول على أهالي كربلاء المقدسة والمرقدين الشريفين".وأكدت أنها "مستمرة في رصد ومتابعة مثل هذه التجاوزات، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول الإساءة إلى قدسية المدينة أو سمعة أهلها الكرام".