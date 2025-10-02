خلية الإعلام الأمني توضح بشأن أصوات المدفعية في بغداد

وقال معن في تصريح للسومرية نيوز، إن "صنف المدفعية سيشارك في الفعاليات، وجميع الأصوات التي ستُسمع هي ضمن احتفالات العراقي".وتابع، أن "الأصوات ستُسمع في جانب من العاصمة ".