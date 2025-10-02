إحباط تهريب 80 ألف حبة مخدرة عبر منطاد على الشريط الحدودي العراقي

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "في تأكيد جديد على يقظة أبطالها، أحبطت قيادة قوات الحدود – السادس – محاولة تهريب عبر منطاد محمّل بكمية كبيرة من المواد المخدّرة، وذلك بعد يومين فقط من إفشال محاولة سابقة بالأسلوب نفسه".وأضافت القيادة، أن "العملية أسفرت عن ضبط (80 ألف) حبة مخدّرة وُضعت داخل أكياس صغيرة كانت معدّة للتهريب".وشددت قيادة قوات الحدود على أن "تكرار هذه المحاولات لن ينجح في اختراق منظومة المراقبة، فعيون مقاتليها الساهرة ستبقى بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن ومجتمعه".