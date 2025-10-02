تفاصيل مثيرة.. انتحار غامض لفتاة بالرصاص في بغداد

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "الفتاة انتحرت بأسلوب اطلاق النار على نفسها داخل منزلها في قطاع 42 بمدينة ، مشيرة الى ان الفتاة من مواليد 1995".وتابع، ان "الادلة الجنائية باشرت عقب الحادثة بفتح التحقيق بعد ملاحظة اطلاقات نارية عدد اثنان بمنطقة الصدر والبطن".