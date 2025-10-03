الداخلية توضح بشان التجاوز على الذات الإلهية أو المقدسات والرموز

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وجود لجنة جديدة تعمل على رصد التجاوز على الذات الإلهية أو المقدسات والرموز".واضافت ان "لجنة المحتوى المخل بالحياء والاداب العامة هي ذاتها التي تقوم برصد ومكافحة هكذا حالات، ولا يوجد أي لجنة مشكلة حديثا في بهذا الصدد"، مشيرة إلى أن "هذه اللجنة مستمرة بعملها الدؤوب من أجل رصد ومكافحة أي محتوى يُسيء إلى الذوق العام ويتعارض مع القيم الاجتماعية، ولا ينسجم مع المسؤولية الإعلامية والأخلاقية".وثمنت الوزارة "عاليا التعاون والتنسيق المثمر مع القضاء العراقي لدعم جهود الوزارة للحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي".