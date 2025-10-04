مقتل وإصابة 4 مدنيين باندلاع نزاع عشائري في طوزخورماتو

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "نزاعا عشائريا اندلع اليوم بين عشيرتين في شرقي ، ما أدلى الى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين من طرفي النزاع".وأضاف المصدر، أن "قوة امنية كبيرة توجهت الى مكان الحادث وباشرت باتخاذ الإجراءات الأمنية بحق الطرفين".