الاطاحة بعصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكن قسم استخبارات وامن فرقة المشاة السابعة عشر بنصب كمين محكم من قبل ابطال كتيبة الاستطلاع الفرقة ذاتها والإطاحة بعصابة تتكون من شخصين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (5 من بالبشر) في قضاء ببغداد".وتابعت، انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".