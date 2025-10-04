السوداني يؤكد على جهوزية الخطوط الدفاعية: لا نريد أن نتفاجأ بحدث أمني

وقال في كلمة له خلال تمرين "أبطال " التعبوي العسكري في وتابعته ، إن "الحكومة ملتزمة بتوفير كل ما تحتاجه القوات الأمنية في مجال التطوير، وقد أثبت الجيش العراقي صوراً من الفداء والشجاعة".وأضاف أن "الأمن والاستقرار الحالي مكّن الدولة نحو الانطلاق بالبناء والإعمار، والمحافظة على الأمن الأساسي في تنفيذ بقية الاستحقاقات"، لافتاً إلى أن "الحكومة واضحة في إيلاء الاهتمام بالقوات المسلحة في التسليح ولم تتأخر في تعزيز قدرات لمواجهة التحديات".وأشار إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على أحد المواقع المهمة للإرهابيين"، مشدداً على أن "الخطوط الدفاعية مطلوبة للبقاء في مستوى الجهوزية لأي طارئ، خاصة أن تشهد تطورات متواصلة ولا نريد أن نتفاجأ بحدث أمني".ولفت إلى أن "المعارك الحاصلة في المنطقة والعالم يجب متابعتها ومعرفة كيف تدار وأن المعارك الحديثة تعتمد على الطائرات المسيرة والدفاع الجوي والاتصالات".