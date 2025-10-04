بغداد.. وفاة طفلة بظروف غامضة والأجهزة الأمنية تتحفظ على عائلتها

وقال المصدر لـ ، إن "فتاة طالبة من مواليد 2012 توفيت داخل منزل عائلتها في منطقة شمالي بظروف غامضة، مساء اليوم، ووجه خبير الأدلة الجنائية بفتح تحقيق لوجود شكوك في أسباب الوفاة".وأضاف، أن " تحفظت على ذوي الفتاة لحين انتهاء التقرير الطبي ومعرفة أسباب الوفاة".