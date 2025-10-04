أربيل.. اعتقال متهم دهس طفلا وهرب

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "بتاريخ (17 أيلول 2025)، في الطريق الرابط بين والموصل قرب ساحة باز، صدمت سيارة من نوع (كامري) الطفل عبد الله، ما أدى إلى وفاته في مكان الحادث، فيما لاذ السائق بالفرار إلى جهة مجهولة".وأضافت، أن "بعد إجراء التحريات الدقيقة من قبل فرقنا، تم تحديد هوية السائق، وهو المدعو (ب. ب. ك)، وبناءً على أمر قاضي تحقيق أسايش أربيل، وبالتنسيق مع مديرية شرطة ، تمكنت مديرية أسايش أربيل من إلقاء القبض عليه".