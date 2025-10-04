جريمة صادمة بعد يومين من العرس.. شرطة صلاح الدين تفكك لغز النحر وتوقع بالقاتل

وبحسب بيان الشرطة، فقد قتل المجني عليها (خ. ذ. أ) بعد يومين فقط من حفل زفافها، ما استدعى تشكيل فريق عمل متخصص من مفارز قسم شرطة ومكافحة الإجرام، بإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة للتحقيق في الحادث.وأضافت الشرطة أن فريق التحقيق تمكن بسرعة من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، كما تم فك رموز الجريمة وتدوين أقواله بالاعتراف وضبط أداة الجريمة (سكين كبير الحجم) بدلالته.وأشار البيان إلى أن دافع الجريمة كان الانتقام، حيث قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات.