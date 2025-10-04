شرطة البصرة توضح تفاصيل مشاجرة أدت إلى وفاة شخص

وأكد البيان الذي ورد لـ ، أن “الأخبار الواردة عن مشاجرة أدت إلى إصابة شخص واحد ثم توفي على الفور تم التعامل معها بسرعة وكفاءة، حيث تم تشكيل قوة أمنية ميدانية لمداهمة المشاركين في المشاجرة”.وأضاف البيان أن “الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على القاتل وعدد من طرفي النزاع، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.