نشر معلوماتهم "على الفيسبوك".. مرشح يوزع باجات منتسبي الدفاع من خلال مكتبه!

ونشر وتوت في منشور على حسابه بفيسبوك وتابعته ، قوائم ضمت اكثر من 300 منتسب في الوزارة، معلقا عليها: "على الأخوة المنتسبين في المذكورة اسمائهم في القوائم ادناه من الذين سلموا معاملاتهم لدينا مراجعة مكتبنا يوم غد السبت لاستلام الباج العسكري، وسوف يتم نشر ماتبقى من الاسماء على شكل وجبات خلال الأيام القادمة".وعلق عدد من المهتمين والمراقبين للشأن السياسي بغضب تجاه الخطوة، واصفين النائب وتوت بانه "يستغل منصبه والقائمة المرشح معها ليتدخل بتوزيع باجات منتسبي وزارة الدفاع وينشر اسمائهم بالعلن في خرق واضح امنيا وقانونيا وانتخابيا"، متسائلين عما اذا كان ورئيس اركان الجيش وهيئة النزاهة على علم بالموضوع.وتساءل مراقبون عن كيفية وصول الباجات العسكرية لمنتسبي وزارة الدفاع الى مكتب مرشح سياسي بدلا من ان يتم توزيع الباجات من خلال الوحدات العسكرية للمنتسبين مباشرة، في واحدة من ابرز مشاهد وعدم وجود مركزية إدارية واحدة، بالتزامن مع قرب الانتخابات.