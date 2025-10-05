تركوا زوجته بالشارع.. تفاصيل "اختطاف" شخص بالجادرية بعد شجار

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا عن مسلحين يخطفون مدنيا ضمن منطقة ".وأضاف انه "بعد التدقيق ومقاطعة المعلومات اتضح ان مشاجرة حدثت بين طرفين اثنين لم تعرف اسبابها وتطورت الى اخذ الطرف الاول الطرف الثاني وترك زوجته بالشارع ".وأشار الى انه "بعد التحري والدوريات المستمرة تم العثور على الشخص ضمن مقتربات المنطقة المذكورة أعلاه واتضح انه لديه مشاكل مع هؤلاء الأشخاص".