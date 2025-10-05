بينها الألعاب الالكترونية العنيفة.. الداخلية تلاحق 4 ظواهر

وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء ، أن "لجنة مختصة في الداخلية وبالتنسيق مع والاتصالات، عقدت عدداً من ورش العمل، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المفعّلة للتطبيقات الخاصة بالألعاب الإلكترونية المحرضة على العنف، بعد استحصال موافقة لتطبيق المادة الأولى من قانون التحريض على العنف رقم (3) لسنة 2013، كما جرى التنسيق مع الجهات القضائية لملاحقة مروجي التطبيقات الخاصة ببيع الأسلحة النارية عبر المنصات الإلكترونية".وأشار سلطان، إلى أن "الوزارة أصدرت تعليمات واضحة لهيئة الإعلام والاتصالات بضرورة متابعة شرائح الهاتف (السيم كارت) غير المسجّلة بأوراق رسمية، ومنع بيعها دون مستمسكات ثبوتية"، مبيناً أن "عدداً من الجرائم ارتكب باستخدام هذه الشرائح، ما استدعى وضع ضوابط صارمة للحدِّ من هذه الظاهرة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبيّن أن "الوزارة نسقت مع وزارتي التجارة والمنافذ الحدودية لمنع دخول المواد المخالفة لشروط السلامة، بعد أن ثبتت خطورتها الكبيرة على المجتمع"، مستشهداً بـ"حادثة عرس " التي راح ضحيتها المئات نتيجة الاستخدام غير الآمن لها.ولفت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، "تنفذ 14 حملة شهرية للتفتيش على المحال وأماكن بيع الألعاب النارية للتأكد من مطابقتها للمعايير المقررة، مع السماح بالإبقاء على المواد المخصصة للزينة فقط".وأكد، أن "الدكة العشائرية تعدُّ من أخطر الظواهر التي واجهت المجتمع خلال السنوات الماضية"، موضحاً أن " ، بالتعاون مع مجلس ، شددت الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، إذ جرى تحويلها من جنحة إلى جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ونتيجة لهذه الإجراءات الصارمة انخفضت معدلاتها بشكل ملحوظ، رغم تسجيل بعض الحالات الفردية بين الحين والآخر".واشار الى أن "وزارة الداخلية ماضية في مشروع وطني شامل لمعالجة الظواهر الدخيلة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "نجاح هذه الجهود يتطلب شراكة حقيقية من جميع الأطراف لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأجيال المقبلة".