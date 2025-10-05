70% منهم بالعفو العام.. السجون العراقية ودعت اكثر من 1200 نزيل خلال ايلول

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عدد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر أيلول الماضي 2025، بلغ (1239) نزيلاً في وعدد من المحافظات".وأوضحت الوزارة أن "من بين المفرج عنهم (894) نزيلاً أُطلق سراحهم استناداً إلى و(345) بقرارات أخرى".وأكدت الوزارة أن دائرة الإصلاح العراقية تواصل متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، حرصاً منها على أداء واجبها وفق الأطر القانونية وبأعلى مستويات المهنية.