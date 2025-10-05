جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل إرهابيا في كركوك ويدمر جحورا للتنظيم في نينوى

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، إن "أبطال جهاز مكافحة الارهاب نفذوا عملية استخبارية دقيقة ووفقا لأوامر قضائية وبالتعاون مع لجهاز مكافحة الارهاب عملية القاء قبض على احد بقايا عناصر الارهابي في ".وأضاف الجهاز، أن "هذا الارهابي يعتبر من الأهداف المهمة اذ شغل منصب آمر مفرزة ضمن ما كان يسمى (ولاية الفلوجة) وعمل ايضا في ما كان يسمى (ولاية صلاح الدين) وقام بالعديد من الاعمال الارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، وهرب الى ".وتابع الجهاز، أنه "من جانب اخر نفذ ابطال جهازنا واجبات رصد ونصب كمائن وتفتيش اوكار في قضاء مخمور اسفرت عن تدمير (6) جحور لبقايا عصابات داعش المندحرة".