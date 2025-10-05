الأركان الفرنسية تشيد بالاستقرار الأمني في العراق

وقالت في بيان اطلعت عليه ، إن نائب قائدها "الفريق أول الركن التقى اليوم، في مكتبه، اللواء دامينان واليرت معاون العمليات الجوية الفرنسية واللواء الركن كبيبرين من والعمليات المشتركة في رئاسة الاركان الفرنسية والوفد المرافق لها، بحضور عدد من ضباط هيئة الركن في ".وأكد المحمداوي أن "قدرات القوات الأمنية العراقية بتطور مستمر من خلال التدريب والخبرة التي اكتسبها في المعارك ضد عصابات الإرهابية خاصة أن قطعاتنا الأمنية تواصل ملاحقة ما تبقى من هذه العصابات المنهزمة".وثمن "التعاون المتبادل بين وفرنسا خاصة خلال الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وكذلك إسهامها بتقديم المشورة والمساعدة بالتدريب وتبادل الخبرات"، مؤكداً "الحرص على تطوير تعزيز التنسيق مع جميع الدول الصديقة وفق مذكرات ثنائية بما يتلاءم مع الدستور والقوانين النافذة".من جانبه، أشاد الوفد الفرنسي بـ"قدرات القوات الأمنية العراقية وتطورها اللافت وما يشهده العراق من استقرار أمن"، مشيراً إلى "عمق العلاقة الثنائية بين البلدين".