جثة مجهولة الهوية تقود لاعتقال 3 متهمين بالقتل في الفضيلية

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استكمالاً للممَارسات الأمنية الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار، وبوقت قياسي تمكنت قوة مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية بإسناد من قسم شرطة الأمين والوكالات الاستخبارية بعد العثور على "جثة" مجهولة الهوية ضمن منطقة (الفضيلية) شرقي العاصمة حيث تم تطويق المنطقة ومراجعة المراقبة والوصول إلى الجناة واعتقال ثلاثة متهمين "بالقتل العمد".وأضاف انه "تم ايضا القاء القبض على أطراف مشاجرات مسلحة وآخرين أجانب مخالفين لضوابط وضبط عدد من الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة وذلك من خلال تشكيلات فرق (المشاة السابعة عشر والثانية والخامسة شرطة اتحادية) ضمن مناطق ( اللطيفية ، حي البنوك ، حي الحسين)".