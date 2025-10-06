اخر احصائيات "العفو العام".. 180 الف محكوم وهارب واستعادة 80 مليار دينار

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب بلغ (35203) خمسة وثلاثين ألفا ومائتين وثلاثة أشخاص".وأضاف انه "فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا إلى (143924) مائة وثلاثة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرين شخصا".وأشار الى ان "المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (38,505,390,196) وثلاثين مليارا وخمسمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وتسعين ألفا ومائة وستة وتسعين دينار، أما المبالغ المستردة بالدولار فقد بلغ مجموعها (34,347,414.44) أربعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وسبعة واربعين ألفا واربعمائة واربعة عشر دولارا وأربع وأربعين سنتا".وبذلك يكون مجموع المبالغ المستردة اكثر من 80 مليار دينار بعد تحويل مبلغ الدولار الى العملة العراقية.