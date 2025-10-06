غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان



ـ دولي



أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، أن غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زبدين النبطي.





وأشار إلى أن الاستهداف أسفر عن سقوط شهيدين وهما الشهيدة رسلان وزوجها حسن عطوي.



ويستمر الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ليستمر بالاغتيالات واستهداف المدنيين في مناطق الجنوب اللبناني.