المالية تنفي أنباء تخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن: الحرب على غزة أضرت بالدعم العالمي لإسرائيل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542979-638953471854305775.jpg
المالية تنفي أنباء تخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة
أمن
2025-10-06 | 07:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
339 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
نفت
وزارة المالية
، اليوم الاثنين، مزاعم تخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ننفي ما يُشاع في
وسائل التواصل الاجتماعي
حول مزاعم بوجود نية لتخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل، وتؤكد أن هذه الأخبار عارية تماماً من
الصحة
.
وتابعت، أنه " لم نصدر أي تصريح بهذا الخصوص، وأن الجهات التي تروج لهذه الأكاذيب تسعى إلى تضليل الرأي العام وإثارة
الفوضى
بين المواطنين".
وأضافت، أن "صرف الرواتب يجري وفق القوانين والجداول الزمنية المعتمدة، وأن الوضع المالي يُدار بما يضمن الاستمرار في الإيفاء بجميع الالتزامات تجاه الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".
وبهذا السياق، تهيب الوزارة بالمواطنين ووسائل الإعلام كافة ،إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، محذّرة من الانجرار وراء الشائعات المغرضة، كما تحتفظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة غير الموثوقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
المالية تكشف حقيقة تخفيض رواتب الجيش والشرطة
15:47 | 2025-09-29
المالية النيابية: الحكومة ستصدر تعليمات تعالج فيها مشاكل رواتب منتسبي الحشد
15:36 | 2025-08-25
الخارجية الفلسطينية تنفي الأنباء عن لقاءات فلسطينية إسرائيلية في بروكسل
03:14 | 2025-07-14
المالية تنفي وجود مماطلة بصرف مستحقات الشركات والمقاولين
09:22 | 2025-07-12
المالية
وراتب
المنتسبين
وسائل التواصل الاجتماعي
السومرية نيوز
وزارة المالية
سومرية نيوز
أخبار عارية
السومرية
الفوضى
الصحة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
أمن
31.52%
02:26 | 2025-10-06
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
02:26 | 2025-10-06
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
28.12%
04:32 | 2025-10-05
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:32 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
اقتصاد
21.28%
09:31 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
09:31 | 2025-10-05
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
19.08%
04:38 | 2025-10-06
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:38 | 2025-10-06
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-06
ناس وناس
منطقة المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-06
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
Live Talk
ظاهرة الطلاق الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٣١ | 2025
10:30 | 2025-10-05
Live Talk
ظاهرة الطلاق الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٣١ | 2025
10:30 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-06
ناس وناس
منطقة المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-06
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
Live Talk
ظاهرة الطلاق الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٣١ | 2025
10:30 | 2025-10-05
Live Talk
ظاهرة الطلاق الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٣١ | 2025
10:30 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
اخترنا لك
بغداد.. اعتقال مسلحين اقتحموا منزل سفير متقاعد وشقيقه الضابط
09:45 | 2025-10-06
كربلاء.. اعتقال متهم سرق 60 ألف دولار من منزل غادره أصحابه لحفل زفاف
09:22 | 2025-10-06
الداخلية توضح بشأن مقطع يوثق اعتداء على رجل مرور
08:34 | 2025-10-06
عمليات بغداد تفتح معبر "الكبيشات" كمنفذ دائمي ضمن محيط بغداد
07:53 | 2025-10-06
توضيح من الداخلية بشأن خبر اعتداء على رجل مرور في بغداد
07:36 | 2025-10-06
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان
06:24 | 2025-10-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.