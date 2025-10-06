المالية تنفي أنباء تخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ننفي ما يُشاع في حول مزاعم بوجود نية لتخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل، وتؤكد أن هذه الأخبار عارية تماماً من .وتابعت، أنه " لم نصدر أي تصريح بهذا الخصوص، وأن الجهات التي تروج لهذه الأكاذيب تسعى إلى تضليل الرأي العام وإثارة بين المواطنين".وأضافت، أن "صرف الرواتب يجري وفق القوانين والجداول الزمنية المعتمدة، وأن الوضع المالي يُدار بما يضمن الاستمرار في الإيفاء بجميع الالتزامات تجاه الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".وبهذا السياق، تهيب الوزارة بالمواطنين ووسائل الإعلام كافة ،إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، محذّرة من الانجرار وراء الشائعات المغرضة، كما تحتفظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة غير الموثوقة.