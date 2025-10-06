عمليات بغداد تفتح معبر "الكبيشات" كمنفذ دائمي ضمن محيط بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، باشرت ومن خلال لجنة الاستطلاع المشكلة من قيادتنا بتوصيات مباشرة من وبإيعاز من الفريق الدرع الركن ، بفتح معبر (الكبيشات) كمنفذ دائمي".وأضافت القيادة، أن "المعبر تابع إدارياً الى قضاء أبي غريب وأمنياً الى ضمن محيط الأمني بعد تقييمهِ من النواحي الأمنية والخدمية ضمن مدخل العاصمة الغربي خدمةٍ للصالح العام".