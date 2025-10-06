كربلاء.. اعتقال متهم سرق 60 ألف دولار من منزل غادره أصحابه لحفل زفاف

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "بجهود ميدانية دقيقة ومتابعة استخبارية مكثفة، تمكنت مفارز الإجرام في من كشف ملابسات حادثة سرقة ارتكبها أحد الأشخاص بحق عائلته، حيث أقدم على سرقة مبلغ قدره (60,000) دولار أمريكي من منزل ذويه أثناء خروجهم لحضور أحد أفراد الأسرة".وأضافت "بعد عمليات التحري والمتابعة المستمرة، تمكنت مفارز القسم من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف صراحةً أثناء التحقيق بارتكابه الجريمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".