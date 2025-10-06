بغداد.. اعتقال مسلحين اقتحموا منزل سفير متقاعد وشقيقه الضابط

وقال المصدر لـ إن "5 مسلحين يستقلون عجلات مدنية دخلوا إلى منزل سفير متقاعد وشقيقه ضابط برتبة ملازم منسوب للجيش في منطقة جنوب غربي ".وأضاف، ان "قوة أمنية طوقت المنطقة ومكان الحادث واعتقلت المسلحين وتم إيداعهم التوقيف للتحقيق معهم"، مبيناً أن "أصحاب المنزل يجهلون سبب دخولهم إلى منزلهم".