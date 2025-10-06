تحديد موعد تسلم العراق منظومة دفاع جوي متطورة

وقال الفريق للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "في الربع الأول من العام المقبل ستصل منظومة صواريخ دفاع جوي متطورة جداً، وسترفد بإمكانيات عالية نستطيع من خلالها تنفيذ جزء كبير من المهام والواجبات".وأضاف، أن "المنظومة ستكون متطورة جداً، ولها قابليات على مكافحة الأهداف مثل الطائرات والعديد من الأهداف الجوية المختلفة، وقادرة أيضاً على العمل تحت ظروف حرب الكترونية متطورة".