جهاز المخابرات يعلن تحرير مختطفين عراقيين في دولة مجاورة

أعلن ، الاثنين، عن تحرير مختطفين عراقيين في إحدى دول الجوار.

وجاء في بيان للجهاز، "تمكن من تحرير (خمسة) مواطنين عراقيين تعرضوا لعملية اختطاف نفذتها عصابة دولية من جنسيات متعددة أوهمت المختطفين بتسهيل اجراءات سفرهم الى اوروبا، واستدراجهم إلى دولة مجاورة حيث تم احتجازهم ومطالبة ذويهم بالفدية".

وأضاف البيان "بعد جمع وتحليل المعلومات تمكنت مفارز الجهاز وبالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في تلك الدولة من تحرير جميع المختطفين".

ودعا جهاز المخابرات الوطني المواطنين كافة الى "الحذر من مخاطر عمليات الاستدراج التي تستغلها عصابات التهريب والاتجار بالبشر الدولية للايقاع بالضحايا وابتزازهم وتهديد حياتهم".