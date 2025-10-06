سرقت ببغاء واعتدت على صاحب المحل.. القبض على فتاة في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "المفارز الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على فتاة قامت بسرقة ببغاء تبلغ قيمته 2000 دولار من أحد محال بيع الحيوانات الأليفة في / شارع المشاتل شمالي ".وأضاف ان "المتهمة كانت ترتدي زيّاً أسود وقد تم القبض عليها قرب موقع الحادث بعد أن حاولت الاعتداء على صاحب المحل أثناء محاولته استعادة الطائر المسروق"، مشيرا الى انه "تم إحالة المتهمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".