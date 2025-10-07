ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط



وقالت مصادر محلية ان الحقوقية همسة جاسم تم اغتيالها في منطقة بمحافظة عبر 7 اطلاقات نارية استهدفتها في عجلتها، مشيرين الى انها موظفة باحدى دوائر الدولة.



وتداولت مواقع التواصل وصفحات محلية في ، معلومات عن ان المنفذين "فروا الى منزل مسؤول في المحافظة"، حيث يتم تداول انباء عن صلة المنفذين بمسؤول امني، فيما لم تكشف تفاصيل جديدة ولم تعلق الجهات الرسمية على الحادثة بعد.