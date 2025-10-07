تقرير امريكي: حياة العراقيين مهددة.. "وباء الشهادات المزورة" يغزو المؤسسات الطبية والسياسية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن تلقيه إشارة من إيران بشأن صفقة غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تقرير امريكي: حياة العراقيين مهددة.. "وباء الشهادات المزورة" يغزو المؤسسات الطبية والسياسية

أمن

2025-10-07 | 03:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تقرير امريكي: حياة العراقيين مهددة.. &quot;وباء الشهادات المزورة&quot; يغزو المؤسسات الطبية والسياسية
1,060 شوهد

السومرية نيوز-امن

ناقش تقرير أميركي، اليوم الثلاثاء، أزمة "خطيرة" تهدد حياة العراقيين، والمتمثلة بدخول "اطباء مزيفين او غير مؤهلين" للمستشفيات والعيادات الخاصة، مما أدى لتفاقم الأخطاء الطبية والوفيات.



ويقول موقع ميديا لاين الأميركي، ان العراق "يواجه وباءً من الشهادات الأكاديمية المزورة التي تُشترى بالرشوة والفساد أو غيرها من الوسائل الاحتيالية سواءً داخل العراق أو خارجه، وتمتد عواقبها من المستشفيات إلى أعلى مستويات الحكم".

وأوضح انه "من أكثر الاتجاهات إثارة للقلق انتشار الشهادات الطبية والصحية المزورة، فقد دخل آلاف الأفراد غير المؤهلين إلى نظام الرعاية الصحية في العراق، مما أدى إلى تفاقم الأخطاء الطبية والوفيات التي كان من الممكن تجنبها في المستشفيات العامة والخاصة".

ونقل الموقع عن الدكتور مهدي محمد، العضو السابق في نقابة الأطباء العراقية، تقديراته بأن "االاطباء المزورين وغير المؤهلين يُشكلون ما لا يقل عن 30% من الأطباء في العراق".

وأشار إلى أن "الكثيرين درسوا في دول تُعرف بتزوير الشهادات بل إن بعض من التحقوا بالجامعات الخاصة في العراق دفعوا تكاليف دراستهم دون استيفاء المعايير المهنية"، مبينا انه "الأمر مختلف في الطب، حتى لو أكملوا دراستهم، فإن افتقارهم إلى المؤهلات الحقيقية غالبًا ما يؤدي إلى أضرار جسيمة، بما في ذلك الإعاقة الدائمة وحتى الموت".

ويبين التقرير ان "حدة المشاكل تزداد بشكل خاص في التخصصات المربحة مثل جراحة التجميل وطب الاسنان، كما تمتد الازمة الى ما هو ابعد من الرعاية الصحية ويعتقد ان العديد من كبار السياسيين والمسؤولين الحكوميين حصلوا على شهاداتهم بطريقة احتيالية".

ونقل الموقع عن موظف بوزارة التخطيط رفض الكشف عن اسمه قوله ان "أكثر من نصف الوزراء والمديرين والسياسيين العراقيين يحملون على الأرجح شهادات مزورة، جميعنا نعرف عنهم، لكن لا أحد يجرؤ على المساس بهم".

ويقول الموقع الأميركي ان تجارة الشهادات المزورة أصبحت صناعةً مزدهرةً محليًا ودوليًا، ويُعدّ لبنان مركزًا رئيسيًا لهذه التجارة، حيث تُباع شهادات الماجستير بأسعار تتراوح بين 5000 و15000 دولار أمريكي، وشهادات الدكتوراه بأسعار تتراوح بين 10000 و20000 دولار أمريكي، وفي عام 2023، كشفت السلطات العراقية عن أكثر من 27000 شهادة مزورة من مؤسسات لبنانية، مما دفع إلى تعليق الاعتراف بالشهادات الممنوحة هناك مؤقتًا.

ويقال إن العشرات من الجامعات الخاصة العراقية - والتي غالباً ما تكون مرتبطة بأحزاب سياسية أو عائلات قوية - تبيع الدرجات العلمية دون خوف من العقاب، متجاوزة المعايير الأكاديمية والقانونية المطلوبة من الجامعات العامة.

ويقول الدكتور هادي علوي، المسؤول السابق في وزارة التعليم العالي إن تجارة الشهادات المزورة متجذرة وتكلف الدولة مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

وأضاف: "إنها تُدمر النظام التعليمي العراقي بأكمله، وتُعطي وظائف لأشخاص غير مؤهلين، وتُقوّض النزاهة الأكاديمية. لو فُتح تحقيق جدي في جميع الشهادات الصادرة منذ عام ٢٠٠٣، لكان من الممكن إبطال أكثر من نصفها، الدولة الآن عالقة في محاولة إيجاد وظائف لأشخاص لا يملكون حتى مؤهلات حقيقية".

>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
Play
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
Play
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
Play
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Play
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Play
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
Play
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
الهوا الك
Play
الهوا الك
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
Play
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
Play
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
Play
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
Play
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Play
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Play
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
Play
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
الهوا الك
Play
الهوا الك
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
Play
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03

اخترنا لك
واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح
08:18 | 2025-10-07
الإطاحة بـ3 إرهابيين و10 من تجار ومروجي المخدرات في ميسان
05:53 | 2025-10-07
الاردن تقتل مسلحين تسللوا من "الحدود الشرقية".. هل جاؤوا من العراق؟
05:15 | 2025-10-07
اول موقف من الداخلية بشأن مقتل الحقوقية همسة جاسم في واسط
04:10 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
01:30 | 2025-10-07
سرقت ببغاء واعتدت على صاحب المحل.. القبض على فتاة في بغداد
14:30 | 2025-10-06

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.