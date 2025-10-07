الاردن تقتل مسلحين تسللوا من "الحدود الشرقية".. هل جاؤوا من العراق؟

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان تناقلته وسائل اعلام اردنية، إن "قوات حرس الحدود في أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص مسلحين عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة".وأوضحت أنه "تم رصد المتسللين والتعامل معهم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، ما أسفر عن مقتلهم بعد تبادل إطلاق النار".ومن غير المعروف ما اذا كان المتسللون المسلحون قد جاءوا من ام من ، حيث ان كلا من العراق والسعودية يقعان على الحدود الشرقية للاردن.