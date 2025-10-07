بغداد.. ضبط 18 قطعة أثرية داخل منزل موظف في مؤسسة الشهداء

وذكر المصدر للسومرية أن "قوة أمنية نفذت عملية تفتيش في عدد من الدور ضمن ، استنادًا إلى مؤشرات أمنية مسبقة، وخلال تفتيش أحد المنازل الذي يعود إلى موظف يعمل في ، تم العثور على 18 قطعة أثرية مخزونة داخل المنزل بطريقة غير قانونية".وأكد أنه تم ضبط القطع الأثرية وفق الإجراءات الأصولية، كما تم اعتقال صاحب المنزل وإيداعه التوقيف لغرض استكمال التحقيقات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على الجهات القضائية المختصة.