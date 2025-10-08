حملة أمنية في 10 مناطق ببغداد تطيح بعصابات واعتقال مطلوبين

بينهم عصابة تمارس جرائم "السرقة" واخر "بالابتزاز" تلقي القبض على عدد من المتهمين وتضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة خلال (٢٤ ساعة الماضية).وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "استكمالاً للممارسات الأمنية الجارية وتعزيزاً للأمن المناطقي وبهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالسلم المجتمعي في عموم مناطق العاصمة، تمكنت تشكيلات الفرق (المشاة السابعة عشر، الاولى والثانية والخامسة شرطة اتحادية) وقيادتي شرطة ولواء المغاوير قيادتنا بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها، من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".وأضافت القيادة، أنه "من بين المعتقلين عصابة تمارس جرائم السرقة مكونة من شخصين اثنين، واخرين (بالنصب والاحتيال ، الابتزاز، اجانب مخالفين ، اطراف مشاجرات مسلحة) بالإضافة الى ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (الشعلة، ، ابودشير، الاستكشافات، الكمالية، البلديات، جسر ، القصر الاوسط-المعامرة/المحمودية) بجانبي الكرخ والرصافة".وتابعت القيادة، أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".