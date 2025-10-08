المعهد القضائي يحصد المركز الثاني بين 23 معهدا عربيا

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " من خلال المشاركة الفاعلة حصل على المركز الثاني في مسابقة درع للتدريب القضائي العربي والتي نظمها للبحوث القانونية والقضائية".وتابع، ان "مثل المعهد القضائي في هذه الفعالية مدير المعهد القضائي القاضي ، والذي شارك في الاجتماع الثالث والثلاثون لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية الذي انعقد في مقر لجامعة في القاهرة".وتأتي هذه المشاركة تتويجاً لجهود المعهد في تطوير منظومة التدريب القضائي ورفع كفاءة برامج إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام، فضلاً عن تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائه في الدول العربية.