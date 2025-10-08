الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
ترامب يعلن عن اتفاق على إنهاء الحرب في غزة
المزيد
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543305-638955541732915604.jpeg
المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش تقليل مظاهر العسكرة
أمن
2025-10-08 | 17:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
264 شوهد
ناقش
المجلس الوزاري
للأمن الوطني، مقترح
قيادة العمليات المشتركة
بشأن تقليل مظاهر العسكرة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة
صباح النعمان
في بيان، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة
محمد شياع السوداني
، مساء الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".
واستمع
السوداني
وفق البيان إلى "عرض للجهود التي تبذلها
اللجنة الأمنية العليا
لانتخابات
مجلس النواب
التي ستعقد الشهر المقبل، وإنجاح هذه العملية الدستورية".
واطلع المجلس على "التقرير الخاص بالتقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب، والإشادة الدولية بجهود
العراق
في هذا المجال، كما جرت متابعة عقود التسليح بين العراق وإيطاليا".
وناقش الاجتماع مقترح
قيادة العمليات المشتركة
بشأن الإيعاز الى الوزارات والأجهزة الأمنية كافة لاتخاذ ما يلزم بشأن تقليل مظاهر العسكرة، وإعادة تقييم الانتشار الأمني والعسكري داخل المدن، واعتماد آليات توازن تحفظ الأمن من دون المساس بطبيعة الحياة المدنية، وتعزيز مكانة العراق ضمن مؤشرات السلام العالمي، بحسب البيان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ملفا النازحين وميناء الفاو على طاولة اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني
12:21 | 2025-08-20
السوداني يوجه باستمرار مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني لمدة أسبوع
10:46 | 2025-10-03
رئيس الوزراء يوجه بإعلان مظاهر الاحتفال باليوم الوطني العراقي
04:58 | 2025-09-23
مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي
06:30 | 2025-07-22
السوداني
المجلس الوزاري للأمن الوطني
قيادة العمليات المشتركة
اللجنة الأمنية العليا
محمد شياع السوداني
العمليات المشتركة
الأجهزة الأمنية
المجلس الوزاري
اللجنة الأمنية
شياع السوداني
العطل في الشهر الحالي
محليات
26.68%
03:04 | 2025-10-07
العطل في الشهر الحالي
03:04 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
أمن
25.55%
01:30 | 2025-10-07
أمن
25.55%
01:30 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
01:30 | 2025-10-07
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
محليات
25.14%
10:11 | 2025-10-08
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
10:11 | 2025-10-08
بعد "تشاؤم" نيابي باحتمالية انقطاعها.. اللجنة المالية تكشف مصير الرواتب
اقتصاد
22.63%
02:18 | 2025-10-07
اقتصاد
22.63%
02:18 | 2025-10-07
بعد "تشاؤم" نيابي باحتمالية انقطاعها.. اللجنة المالية تكشف مصير الرواتب
02:18 | 2025-10-07
المزيد
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
وزارة الداخلية تعلن تسلمها متهماً بالقتل من ايران
10:40 | 2025-10-08
القبض على متهم بحوزته 147 شريطا نوع "وردي" وسمكري يمارس اعمال الشعوذة ببغداد
10:03 | 2025-10-08
المعهد القضائي يحصد المركز الثاني بين 23 معهدا عربيا
07:06 | 2025-10-08
حملة أمنية في 10 مناطق ببغداد تطيح بعصابات واعتقال مطلوبين
02:57 | 2025-10-08
بغداد.. ضبط 18 قطعة أثرية داخل منزل موظف في مؤسسة الشهداء
09:35 | 2025-10-07
واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح
08:18 | 2025-10-07
