المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش تقليل مظاهر العسكرة

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، "ترأس رئيس القائد العام للقوات المسلحة ، مساء الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".واستمع وفق البيان إلى "عرض للجهود التي تبذلها لانتخابات التي ستعقد الشهر المقبل، وإنجاح هذه العملية الدستورية".واطلع المجلس على "التقرير الخاص بالتقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب، والإشادة الدولية بجهود في هذا المجال، كما جرت متابعة عقود التسليح بين العراق وإيطاليا".وناقش الاجتماع مقترح بشأن الإيعاز الى الوزارات والأجهزة الأمنية كافة لاتخاذ ما يلزم بشأن تقليل مظاهر العسكرة، وإعادة تقييم الانتشار الأمني والعسكري داخل المدن، واعتماد آليات توازن تحفظ الأمن من دون المساس بطبيعة الحياة المدنية، وتعزيز مكانة العراق ضمن مؤشرات السلام العالمي، بحسب البيان.