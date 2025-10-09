وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، إنه "بجهود صادقة وارادة أبطال قواتنا الأمنية، فقد تمكن الغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في من رصد عناصر إرهابية من عناصر عصابات داخل وكر في ضمن قاطع ".وأضافت "بناء على هذه المعلومات نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة استهدفت هذا الوكر وتدميره بالكامل وقتل من كان فيه من عناصر إرهابية".