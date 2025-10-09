Alsumaria Tv
تدمير وكر لـ"داعش" ومقتل من فيه بضربة جوية في كركوك

أمن

2025-10-09
تدمير وكر لـ&quot;داعش&quot; ومقتل من فيه بضربة جوية في كركوك
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تدمير وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي ومقتل من بداخله في وادي الشاي ضمن محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بجهود صادقة وارادة أبطال قواتنا الأمنية، فقد تمكن الغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة من رصد عناصر إرهابية من عناصر عصابات داعش داخل وكر في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".
وأضافت "بناء على هذه المعلومات نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة استهدفت هذا الوكر وتدميره بالكامل وقتل من كان فيه من عناصر إرهابية".
اخترنا لك
تدمير وكر لـ"داعش" ومقتل من فيه بضربة جوية في كركوك
10:37 | 2025-10-09
المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش تقليل مظاهر العسكرة
17:00 | 2025-10-08
وزارة الداخلية تعلن تسلمها متهماً بالقتل من ايران
10:40 | 2025-10-08
القبض على متهم بحوزته 147 شريطا نوع "وردي" وسمكري يمارس اعمال الشعوذة ببغداد
10:03 | 2025-10-08
المعهد القضائي يحصد المركز الثاني بين 23 معهدا عربيا
07:06 | 2025-10-08
حملة أمنية في 10 مناطق ببغداد تطيح بعصابات واعتقال مطلوبين
02:57 | 2025-10-08

