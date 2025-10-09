العراق يخطف المركز الأول في مسابقة المحارب الدولي

حقق جهاز مُكافحة الإرهـاب العراقي، المركز الأول في مسابقة الدولي.

وأقيمت المسابقة في بمشاركة 24 دولة.

وجاء في بيان مقتضب، "جهاز مُكافحة الإرهـاب العراقي يتوج بطلًا على العالم بعد تفوقه على 24 دولة و37 فريقا في مسابقة المحارب الدولي".