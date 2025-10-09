مقتل مواطنين اثنين جنوبي صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ ، "مقتل مواطنين اثنين في ناحية الاسحاقي بحادث جنائي داخل سيارتهم".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بملابسات الحادث".