بعد ساعة واحدة.. القبض على متهم بقتل شابين في صلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل الشابين المغدورين في ناحية بقرية أبو صفة، وإلقاء القبض على الجاني خلال ساعة واحدة فقط من وقوع الحادث".وتابعت، ان "عملية القبض تمت بإشراف مباشر من ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وبمشاركة فرق من مكافحة الإجرام والاستخبارات العسكرية وسرايا السلام، حيث جرى تتبع الجاني من خلال الكاميرات والجهد التقني، ليُلقى القبض عليه ويعترف بارتكابه الجريمة ومحاولته حرق العجلة لإخفاء الأدلة".