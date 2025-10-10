العثور على جثة رجل مقتول بالرصاص في البصرة



ـ امني



أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية مقتول بطلقات نارية في الرأس في .





وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "المعلومات الأولية تُرجح أن الحادثة تعود لخلاف قديم تطور إلى عملية قتل ضمن منطقة الدواجن في المحافظة".



وتابع، ان "المجني عليه يبلغ من العمر من 29 إلى 30 سنة، وتم نقل جثته الى الطب العدلي".