العراق يوقع مذكرة تفاهم أمنية شاملة مع السويد

وذكر بيان لوزارة الداخلية، ورد لـ ، أنه "جرى خلال اللقاء الذي يأتي ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير إلى مملكة السويد، بحث سبل تطوير العلاقات الأمنية بين البلدين، والتنسيق المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، أبرزها مكافحة تهريب ، والجرائم المالية وغسل الأموال، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، فضلاً عن الأمن السيبراني، والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات".وخلال اللقاء، حثّ الشمري المسؤولين السويديين على "إعادة فتح في العاصمة ، لما تمثله هذه الخطوة من أهمية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية وتسهيل التعاون المباشر بين المؤسسات الحكومية في البلدين".وأكد الوزير عقب مراسم التوقيع أن "هذه المذكرة تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو شراكة أمنية فاعلة بين والسويد، مشيراً إلى أن ماضية في توسيع دائرة في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية والاستخبارية، بما يسهم في حماية المجتمعات من التهديدات العابرة للحدود".من جانبه، أعرب وزير العدل عن "تقدير بلاده لجهود العراق في مكافحة الجريمة والإرهاب، مؤكداً حرص الحكومة على دعم التعاون مع وزارة الداخلية العراقية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الأمنية".