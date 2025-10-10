العراق في المرتبة الثالثة عالمياً بمكافحة المخدرات

وقال مدير العلاقات والإعلام في والمؤثرات العقلية التابعة للوزارة العميد ،: إن “الجهود الحكومية، ابتداءً من رئيس القائد العام للقوات المسلحة، مروراً بالإشراف المباشر لوزير الداخلية تكللت بإنجازات أمنية مهمة في ملف منذ تسلّم الحكومة الحالية مهامها”.وأضاف، أن “هذه الإنجازات تتجلى في حجم الضبطيات الكبيرة للمواد المخدرة، وفي الأحكام القضائية الصارمة الصادرة بحق كبار تجار الذين كانوا يستوردون تلك السموم البيضاء إلى داخل البلاد”.وأوضح، أن “ لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومنذ عام 2023 وحتى اليوم من عام 2025، تمكنت من ضبط أكثر من (13) طناً من المواد المخدرة خلال سنتين وعشرة أشهر فقط، في حين لم تتجاوز الضبطيات خلال السنوات الأربع التي سبقت عام 2023 ثلاثة أطنان”.وأكد أن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات تواصل حربها ضد تجار المخدرات أينما وجدوا داخل البلاد أو خارجها، ونفذت خلال هذه الفترة عمليات نوعية بالتعاون مع الجهات الدولية”، مبيناً أن “ صُنِّف في إحدى بالمرتبة الثالثة عالمياً في مؤتمر شاركت فيه أكثر من (138) دولة، كما وصفه معهد (نيو لاينز) بأنه زعيم إقليمي في مجال مكافحة المخدرات”.وشدد على إن “مكافحة المخدرات تُعدّ جريمة عابرة للحدود، ما يستوجب تعاوناً إقليمياً ودولياً واسعاً، وقد عززت المديرية تعاونها مع مختلف الدول لتبادل المعلومات وتنفيذ لملاحقة الشبكات الإجرامية”.