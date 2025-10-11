الغاء تفويض الحرب "ليس النهاية".. هل يفسر قانون 2001 سبب وضع 4 فصائل بقائمة "إرهاب المنظمات الأجنبية"

وتمت الموافقة على التعديل بالتصويت الشفهي على تفويض الدفاع السنوي الذي أقره في وقت متأخر من يوم الخميس وهو تأييد بالإجماع لإنهاء الحرب التي يراها الكثيرون الآن خطأ، ويقول المؤيدون في كلٍّ من مجلسي النواب والشيوخ إن إلغاء القانون ضروري لمنع أي انتهاكات مستقبلية، ولتأكيد أن أصبح الآن شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة.وقد أضاف تعديلًا مماثلًا إلى نسخته من في سبتمبر/أيلول، مما يعني أنه من المرجح أن يُدرج الإلغاء في مشروع القانون النهائي بمجرد أن يُوفق المجلسان بين التشريعين، كما يُلغي كلا المشروعين تفويض عام ١٩٩١ الذي أجاز حرب التي قادتها .وتقول وسائل اعلام أمريكية، انه بينما يبدو مُستعدًا لإقرار الإلغاء، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيدعمه، فخلال ولايته الأولى، استشهدت إدارته بقرار العراق لعام ٢٠٠٢ كجزء من تبريرها القانوني لغارة أمريكية بطائرة مُسيّرة عام ٢٠٢٠ أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني ، ونادرًا ما استُخدم هذا القرار.لكن مشرعين أمريكيين قالوا إنهم يعتقدون أن يجب أن "يشعر بفخر كبير" بتوقيع مشروع القانون بعد حملته الانتخابية على إنهاء ما يسمى "الحروب الأبدية"، خاصة لأنه سيكون أول رئيس في التاريخ الحديث ينهي حربًا طويلة الأمد بشكل قانوني.لكن، سيبقى تفويض منفصل صادر عام ٢٠٠١ للحرب العالمية على الإرهاب قائمًا بموجب مشروع القانون، وبينما نادرًا ما يُستخدم قرارا عامي ٢٠٠٢ و١٩٩١، ويركّزان على دولةٍ واحدةٍ فقط، هي العراق، فإنّ إجراء عام ٢٠٠١ منح الرئيس بوش سلطةً واسعةً لغزو ، مُوافقًا على استخدام القوة "ضد الدول أو المنظمات أو الأشخاص" الذين خططوا أو ساعدوا في هجمات ١١ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ على الولايات المتحدة.تم إقرار في سبتمبر/أيلول 2001، وتم استخدامه في السنوات الأخيرة لتبرير العمل العسكري الأميركي ضد الجماعات ــ بما في ذلك تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له، مثل تنظيم وحركة الشباب ــ التي تعتبر تهديداً لأميركا.ومن غير المعلوم ما اذا كان هذا القانون سيستخدم كغطاء لتنفيذ هجمات في العراق على الفصائل، وما اذا كان هذا التحرك يفسر ويبرر نقل 4 فصائل عراقية من قائمة "الإرهاب المحدد بشكل خاص"، الى قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، حيث انه في هذه القائمة، ربما ستصبح الفصائل مشمولة بقانون تفويض 2001.