أنقرة تدرس إرسال قوة عسكرية إلى غزة

وصرّح عبد الله غولر، رئيس لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ، بأن العملية لا تزال في مراحلها الأولى.ونقلت قناة TRT Haber عن غولر قوله: "تعمل وزارتا الخارجية والدفاع الوطني وجهاز الاستخبارات الوطني على وضع التفاصيل. ولم تُبلّغنا بعدُ بالمسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار المتبادل والتدابير اللاحقة التي ستُتخذ في والمنطقة".وأضاف أنه بعد استكمال هذه الاعتبارات، قد يُعرض قرار الرئيس بنشر قوات تركية في قطاع غزة على البرلمان للنظر فيه.وقال غولر: "ستُحدد وزارتا الخارجية والدفاع الوطني إطار هذه الاتفاقية، مع مراعاة التفاصيل والوضع والإطار الزمني. بعد ذلك، سيتم تقديم مقترح وتقييمه. ثم سيُحال كمقترح رئاسي إلى . ما زال الوقت مبكرًا؛ فنحن في بداية العملية".وأعلن يوم الخميس الماضي أن تركيا ستكون ممثلة في مجموعة العمل التي ستراقب وقف إطلاق النار في غزة ميدانيا.