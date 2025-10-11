الحشد يعلن القبض على قيادي في حزب البعث: تورط بجرائم بشعة ويحاول زرع الفتن

وذكر بيان لهيئة الحشد، "في إطار المهام الوطنية الملقاة على عاتقها، وضمن سعيها المتواصل لحماية أمن المواطنين وكشف فلول البعث البائد، وبناءً على توجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة ، وبإشراف ميداني من قبل رئيس أركان السيد (أبو فدك)، نفذت مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة عملية نوعية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حسج عوده، أحد القياديين البارزين في المحظور، وذلك بعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لأسابيع".وأضاف البيان، "المدعو أعلاه كان عنصرًا فاعلًا في الأجهزة القمعية للنظام المباد، وتورط بارتكاب جرائم بشعة بحق أبناء شعبنا، من بينها المشاركة في إعدام عدد من الأبرياء، بينهم أربعة أشقاء، كما ثبت انخراطه في أنشطة محظورة وتمس ، إلى جانب ارتباطه بـ أمين سر قيادة الحزب البائد، واستمراره في التواصل مع عناصر بعثية تنشط في الخفاء لزعزعة الاستقرار وزرع الفتنة".وأوضح، "إن هذا الإنجاز يؤكد يقظة أجهزتنا الاستخبارية، ويعد رسالة واضحة لكل من يحاول إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، أو يراهن على عودة خطاب البعث المظلم من جديد".وأتم البيان، "وإذ نعلن للرأي العام عن هذا العمل الوطني، فإننا ندعو ذوي الضحايا والمتضررين إلى التوجه نحو المؤسسات القضائية المختصة لتقديم الشكاوى الرسمية بحق هذا المجرم، تمهيدًا لمحاكمته أمام الجهات المختصة لينال العقاب العادل الذي يستحقه".