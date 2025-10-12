مشاجرتان مسلحتان في بغداد تنتهيان بإصابة 3 أشخاص

وقال مصدر أمني في حديث لـ ، إن "مشاجرة حدثت بين أشخاص اثنين (بينهما صلة نسب) لم تعرف أسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة في ، ما أسفر عن إصابة أحد طرفي المشاجرة بجروح خطيرة فيما لاذ الثاني بالفرار".وأضاف المصدر، أن "مشاجرة أخرى بين عدد من الاشخاص لم تعرف أسبابها تطورت الى استخدام الأسلحة وتبادل إطلاق النار ضمن في ناحية اللطيفية ، ما أسفر عن إصابة اثنين من طرفي المشاجرة".وتابع المصدر، أن "قوة أمنية نقلتهم الى المستشفى وتحفظت عليهم فيما لاذ البقية بالفرار".