اجتماع أمني في بغداد لتحديد شروط دخول الصيادين العرب والأجانب للأراضي العراقية

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فانه جرى خلال هذا الاجتماع بحث آلية منح سمة الدخول للصيادين ومرافقيهم والمدة الزمنية لبقائهم على الأراضي العراقية، فضلاً عن عدد العجلات والمعدات والصقور المستخدمة من قبلهم.وأكد الوزير على أهمية وضع ضوابط من قبل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفق الأطر القانونية والضوابط المعتمدة.