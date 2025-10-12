اعتقال مجموعة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "تمكنت مفارز إجرام من الإطاحة بمجموعة متخصصة بسرقة الدراجات النارية، وذلك بعد تلقي اخبار عن سرقة دراجة نارية نوع “ستوتة” تُستخدم لغرض تجاري (كشك) في احدى مناطق جانب من العاصمة ".وأضاف البيان، انه "بعد إجراء التحري وجمع المعلومات، تم التعرف على أحد المتهمين والقبض عليه، والذي اعترف بمشاركة آخرين في تنفيذ عدة سرقات. وبالتعاون مع مكافحة إجرام الثالث، تم استدراج باقي المتهمين والقبض عليهم وفق الإجراءات"، مشيراً إلى "ايداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".