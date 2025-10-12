الكشف عن حقيقة فتح التعيينات على ملاك الشرطة المجتمعية

وقالت المديرية في بيان، "تتداول بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر أخبارً كاذبة تدّعي فتح استمارة للتعيين على ملاك العراقية. نود أن نؤكد للمواطنين الكرام أن هذه الأخبار عارية عن تمامًا، والغرض منها هو استغلال المواطنين ماديًا بطرق احتيالية".ودعت المديرية، الجميع إلى "توخي الحذر وعدم تصديق تلك الصفحات الوهمية، والإبلاغ عنها فوراً عبر رقم الطوارئ الموحد(٩١١)".