وقال خلال استضافته في برنامج "من الأخير" على شاشة ، إن " الإرهابي يتحرك داخل مخيم وتحول اليه الاموال ولم يكن للحكومة السورية السابقة والحكومة الحالية سيطرة عليه"، مبيناً أن "هذا المخيم يمثل الخزين البشري لداعش وهناك من يعتقد أنه يضم نازحين عاديين".وأضاف، أن "مساعي لإنهاء وتفكيك مخيم الهول تلقى استجابة دولية إيجابية، والدول العظمى وعدت بالتعاون في هذا الملف وحث الدول على سحب مواطنيها من المخيم"، مشيراً إلى "ترحيل العراق أطفالاً ولدوا في مخيم الهول إلى دول أجنبية".وأشار إلى "داعش تم الانتصار عليها عسكرياً، لكن بعض بقاياها تتواجد في بعض الوديان والكهوف، والأجهزة الامنية ترصدهم وتقضي عليهم بالتعاون مع "، لافتاً إلى "وجود عمليات أمنية كبيرة ضد بقايا داعش من قبل المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي باستخدام تكنولوجيا متطورة".